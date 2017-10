CLT – Cross Laminated Timber – materiał XXI wieku

CLT jest materiałem konstrukcyjnym składającym się z klejonych desek drewnianych.

Panele CLT mają maksymalne wymiary 3,25 m x 16 m i można je budować w warstwach różnych grubości.

Kleju używane do klejenia desek nie zawierają formaldehydu i są całkowicie ekologiczne.

Panele CLT mogą być stosowane zarówno na ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a także na stropy i dachy. CLT oferuje niemal dowolną swobodę w projektowaniu architektonicznym. Jest uniwersalnym materiałem (systemem) konstrukcyjnym, doskonale kompatybilnym z innymi materiałami budowlanymi.

Historia

Technologia CLT została opracowana przez francuskiego inżyniera Pierre Gauthier w 1947 roku. Jednak dopiero 10 lat później system został zastosowany przez francuskiego architekta Jeana Prouvé do rozwiązań ściennych i dachowych.

System zyskał popularność w latach osiemdziesiątych i po niewielkich udoskonaleniach spełnia dziś najwyższe standardy budownictwa.

Technologia CLT stała się naturalną alternatywą dla klasycznych materiałów i systemów budowlanych. Po otrzymaniu europejskich aprobat technicznych wydanych przez instytut FPInovations, technologia została uznana w środowisku architektoniczno-budowlanym i jest dziś stosowana na całym świecie.

Rewolucja w systemach budowlanych

W segmencie zastosowania drewna technologia CLT jest prawdziwą rewolucją. Bez dodatkowych zabiegów panele są odporne na ogień i odporne na trzęsienia ziemi jak żaden inny produkt budowlany. Technologia CLT to ekologiczny, monolityczny, łatwy i szybki system budowlany, o dobrej izolacyjności i szczelności powietrznej. CLT to przyszłościowy system dla budownictwa, w tym budownictwa wielopiętrowego.

Budynki postawione w technologii CLT

Drewno – materiał odnawialny. Zrównoważone zarządzanie

W budownictwie ogólnym drewno jest jedynym materiałem pochodzenia naturalnego i odnawialnego. Do produkcji CLT używa się drewna certyfikowanego PEEC lub FSC.

CLT składa się z 99% drewna i mniej niż 1% kleju, wolnego od formaldehydu.

Oszczędność odpadów

Podczas produkcji paneli i ich montażu odpady są ograniczone do minimum.

Od produkcji do montażu, cały proces przemysłowy jest tak zoptymalizowany, aby zminimalizować straty materiałowe, a powstałe odpady są przerabiane w procesie recyklingu, na przykład na pellet.

Prawie neutralne CO2

Drewno magazynuje CO2, zamiast zostawiać je wolne.

Właściwy i suchy proces budowy

Wszystkie komponenty są w pełni opracowywane i zaprojektowane komputerowo, następnie wykonywane w fabrykach na specjalistycznych liniach produkcyjnych. Proces budowlany z użyciem CLT jest całkowicie suchy, odpadów drewnianych.

Lekka waga

CLT jest czterokrotnie lżejsze niż tradycyjna konstrukcja betonowa, dzięki czemu fundamenty można ograniczyć do minimum.

Technologia CLT została zoptymalizowana do minimum

Technologia CLT została zoptymalizowana do minimum tak ma poziomie projektowym, jak i wykonawczym. Powoduje to bardzo wysoki stosunek jakości do ceny.

Konstrukcja CLT: technologia szybka i doskonała

– zaleta – prosta konstrukcja

– zaleta – system zoptymalizowany na etapie projektowania

– zaleta – prefabrykacja przemysłowa

– zaleta – prosta budowa

Ogromny zysk w czasie montażu. Na przykład: budynek o powierzchni 150 m² montowany jest w przeciągu ciągu max. 3 dni.

Szybki etap robót wykończeniowych

Wszystkie roboty:

– montaż okna i drzwi

– izolacje cieplne, roboty uszczelniające,

– roboty elewacyjne,

– roboty wykończeniowe wnętrza, w tym ścian i podłóg,

można wykonywać natychmiast po zmontowaniu konstrukcji budynku.

Montaż budynków w technologii CLT

Technologia CLT doskonale wpisuje się w standardy systemów energooszczędnych. Przy niższych, niż w tradycyjnych systemach konstrukcyjnych, nakładach na izolacje cieplne, budynki łatwo mogą osiągnąć wymagania budynku energooszczędnego, pasywnego czy nawet zeroenergetycznego.

Dobra izolacyjność cieplna

CLT ma pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż żelbet. Wynika to z jego grubości, gęstości, dobrego przewodnictwa i bezwładności. Zewnętrzne ściany zbudowane z minimalnej grubości – 11 cm CLT, składające się z 5 warstw, mają wartość U = 0,9 W/m²K. Dla żelbetu tej samej grubości U = 4,261 W/m2K.

Systemy dociepleń w różnych technologiach, w tym w CLT

Odporność ogniowa

W przeciwieństwie do tego, co można by sądzić, konstrukcje z litego drewna mają doskonałą odporność ogniową. W przypadku pożaru drewno zwęgla się od zewnątrz do wewnątrz. Warstwa zwęglona w dużej mierze eliminuje dopływ tlenu, dzięki czemu dalsze spalanie postępuje bardzo powoli. Nadpalone panele zachowują projektowane właściwości wytrzymałościowe nawet w wysokich temperaturach. W zależności od grubości paneli i możliwości zwęglenia panelu drewnianego można łatwo obliczyć odporność ogniową przegrody. CLT posiada znacznie lepszą odporność ogniową niż konstrukcje stalowe lub betonowe.

Wyjątkowa stabilność

3, 5, 7, 9 warstwy klejone krzyżowo, zapewniają doskonałą stabilność wymiarową, co z kolei zapewnia doskonałą statyczność konstrukcji.

Żywotność

Ze względu na wszystkie wymienione powyżej cechy konstrukcje postawione w systemie CLT, odpowiednio zabezpieczone, mogą przetrwać dziesiątki a nawet setki lat.

Odporność na trzęsienie ziemi

Montowane elementy CLT działają bardzo dobrze ze względu na złącza śrubami / śrubami oraz sprężystością drewna.

Badanie potwierdziły, że nawet siedmiokondygnacyjny budynek w systemie CLT wytrzymuje trzęsienie ziemi o skali 7,5 Richtera.

Badania można obejrzeć na stronie – https://www.youtube.com/watch?v=T08KRyVhyeo&feature=youtu.be

Konstrukcja stała i monolityczna

Panele połączone stalowymi łącznikami tworzą monolityczną całość ścian i sklepień, które z kolei po montażu zapewniają całkowicie sztywną konstrukcję.

Nasze zdrowie …

Panele CLT naturalnie kontrolują wilgotność domu, co zapewnia stałą wilgotność przez cały rok kalendarzowy.

Badania wykazały, ze dom z litego drewna jest bardzo zdrowy dla naszego życia. Zapobiega między innymi chorobom sercowo-naczyniowym i stresowym.