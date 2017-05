W ostatnim okresie otrzymujemy liczne specyfikacje czy oferty firm na budowę domów drewnianych celem ich weryfikacji tak pod względem proponowanego zakresu robót jak i jakości zastosowanych materiałów. Powyższe świadczy o podniesieniu świadomości przyszłych inwestorów i świadomym wyborze firmy wykonawczej – firmy rzetelnej i wiarygodnej, a nie najtańszej.

Dziś prezentujemy kolejną ofertę – czy rzetelna i wiarygodna – oceńcie Państwo sami.

OFERTA NA WYKONANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

wg projektu indywidualnego – STAN DEWELOPERSKI

Wykonanie konstrukcji budynku:

Konstrukcja budynku (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, strop, konstrukcja dachu) wykonana z drewna świerkowego suszonego komorowo, czterostronnie struganego ( klasy C 24, znak bezpieczeństwa CE ) o wymiarach zgodnych z najwyższymi wymogami dla technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Wykończenie budynku na zewnątrz:

– montaż kompletnego pokrycia dachowego – blachodachówka w dowolnym kolorze i kształcie,

– montaż rynien PCV w kolorze dachu,

– wykonanie kominów systemowych i ich wykończenie nad dachem tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do koloru dachu,

– montaż poszycia zewnętrznego z płyt OSB3 gr.12 mm,

– montaż folii zewnętrznej (tzw. wiatroizolacja),

– montaż stolarki otworowej zewnętrznej (okna w kolorze o profilach 5 komorowych, 2-szybowe),

– montaż drzwi zewnętrznych,

– montaż wykończeń zewnętrznych drewnianych tzw. podbitka pomalowanych Drewnochronem,

– montaż parapetów zewnętrznych,

– wykonanie elewacji – tynk mineralny biały, struktura baranek 2 mm na wełnie fasadowej.

Wykończenie budynku wewnątrz:

– montaż podłogi na poddaszu z płyty OSB3 gr. 22 mm,

– montaż instalacji; CO, instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej,

– wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej o lambdzie 0,039 W/(mK):

♦ – w ścianach zewnętrznych,

♦ – w ściance kolankowej,

♦ – w skosach na poddaszu,

♦ – na jętkach,

– montaż izolacji akustycznej w stropie i ścianach działowych,

– montaż folii paroizolacyjnej,

– montaż płyt kartonowo-gipsowych,

– szpachlowanie i gruntowanie,

– jednokrotne malowanie na biało.

Specyfikacja techniczno-materiałowa:

♦ – Drewno użyte do budowy konstrukcji świerkowe sortowane wizualnie do klasy C24, znak bezpieczeństwa CE, wilgotność 18% +/- 2%.

Przekroje drewna konstrukcyjnego: ściany nośne 38 x 140 mm w rozstawie osiowym co 60 cm, ściany działowe 38 x 100 mm w rozstawie osiowym 60 cm. Wymiary belek stropowych i krokwi zgodnie z projektem.

♦ – Belki podwalinowe impregnowane impregnatem Sadolin, kotwione do fundamentu szpilkami 12 mm w rozstawie ok. 120 cm.

♦ – Wysokość kondygnacji parteru do 260 cm (z uwzględnieniem grubości wylewek).

♦ – Nadbicia drewniane ścian pod montaż wyposażenia takiego jak meble, wieszaki anten i inne zgodnie z wytycznymi klienta (wykonanie nadbić jest nieodpłatne).

♦ – Pokrycie dachu – blacha dachówkowa Blachdom Plus w dowolnym kolorze i kształcie w kolorach poliester standard (25 μ) gr. 0,50 mm i poliester mat (35 μ) gr. 0,50 mm wraz z obróbkami, wyłazem dachowym i rynnami. Blachodachówka w dowolnym kształcie. Może być również dowolne pokrycie zgodnie z życzeniem klienta.

♦ – Kominy systemowe firmy Presto lub Schiedel wykończone wełną fasadową oraz tynkiem mozaikowym w kolorze wybranym przez Inwestora.

♦ – Parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej, laminowanej, w dowolnym kolorze. Standardowo używamy blachy w tym samym kolorze jak na obróbki dachu.

♦ – Płyta poszycia zewnętrznego OSB3 12 mm lub MFP za dopłatą.

♦ – Płyta poszycia stropu OSB3 22 mm lub MFP za dopłatą.

♦ – Opóźniacz pary, tzw. ”paroizolacja” ISOVER Stopair, Opór dyfuzyjny pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd = 100 m (+40/-0)

♦ – Membrana wiatroizolacyjna zabezpieczająca płytę poszycia zewnętrznego: Dupont Tyvek Housewrap.

♦ – Wełna fasadowa Isover 5 cm lub Rockwool 10 cm (za dopłatą) montowana do płyty poszycia za pomocą wkrętów i talerzyków dociskowych.

♦ – Elewacja: Tynk mineralny struktura – baranek 2 mm w kolorze białym.

♦ – Izolacja cieplna budynku: stosujemy wełnę rozwijalną firm Isover, Rockwool, Knauf. W ściany zewnętrzne jest wełny gr. 15 cm z λ = 0,039 W/mkw. Dla domu z poddaszem użytkowym w ściany szczytowe i kolankowe jest wełny gr. 15 cm z λ = 0,039W/mkw, skos i jętki na poddaszu jest wełny gr. 25 cm z λ=0,039W/mkw. Dla domu parterowego w strop jest wełny gr. 25 cm z λ=0,039W/mkw.

♦ – Izolacja akustyczna – na belki stropowe stosujemy maty akustyczne i wełnę firm Isover, Rockwool, Knauf lub Rotaflex.

♦ – Systemy rynnowe (rynny, haki, rury spustowe) firmy Bryza.

♦ – Okna elewacyjne firmy Dobroplast, Drutex, Oknoplast, lub z pakietem 3-szybowym (za dopłatą).

♦ – Parapety wewnętrzne wykonane z drewna świerkowego nieimpregnowane (wykonujemy w stanie deweloperskim i pod klucz),

♦ – Drzwi zewnętrzne firmy Delta, Gerda lub Plus.

♦ – Instalacja wod-kan i CO (podanej cenie nie zawiera przyłączy do budynku, grzejników, „białego montażu” sanitariatów i wyposażenia kotłowni) wykonana w technologii PCV i alupex lub PP).

♦ – Instalacja elektryczna (ilość punktów elektrycznych dostosowana do wielkości budynku + rozdzielnia, cena nie zawiera kosztu

przyłącza do budynku i „białego montażu”).

Po stronie Inwestora zostaje (aby dom wykonać pod klucz):

– malowanie na gotowo,

– montaż podłóg (panele, płytki),

– drzwi wewnętrzne,

– schody wewnętrzne,

– przyłącza: gaz, woda, prąd,

– biały montaż łazienek tj. baterii, umywalek, kabiny lub wanny,

– montaż oświetlenia, tj. lamp, gniazdek, wyłączników,

– montaż grzejników i pieca

– umeblowanie domu

Komentarz do Specyfikacja techniczno-materiałowa:

Warto zwrócić uwagę – o czym nie ma mowy w specyfikacji Wykończenie budynku na zewnątrz:

♦ – Płyta poszycia zewnętrznego OSB3 12 mm lub MFP za dopłatą.

Płyta poszycia zewnętrznego, która usztywnia konstrukcję, polepsza izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej, zatrzymuje ciepło w ścianie – za dodatkową dopłatą …

♦ – Płyta poszycia stropu OSB3 22 mm lub MFP za dopłatą.

Płyta, która stanowi podłogę poddasza – za dodatkową dopłatą …

♦ – Membrana wiatroizolacyjna zabezpieczająca płytę poszycia zewnętrznego: Dupont Tyvek Housewrap.

Folia wiatroizolacyjna zabezpieczająca płytę poszycia zewnętrznego – w cenie !!! Co jednak ma zabezpieczać skoro płyta poszycia jest za dodatkową dopłatą ????

♦ – Wełna fasadowa Isover 5 cm lub Rockwool 10 cm (za dopłatą) montowana do płyty poszycia za pomocą wkrętów i talerzyków dociskowych.

Wełna fasadowa – stanowiąca podkład pod tynk – za dodatkową dopłatą.

♦ – Elewacja: Tynk mineralny struktura – baranek 2 mm w kolorze białym.

Tynk mineralny w cenie … ale na czym położony skoro płyty poszycia zewnętrznego i wełna fasadowa za dodatkową opłatą ???

Ponadto:

Co firma ma na myśli pisząc:

– „znak bezpieczeństwa CE” – chyba nie do końca firma jest zorientowana w certyfikacji materiału w celu uzyskania znaku CE,

– λ = 0,039W/mkw – współczynnik przenikania ciepła określa się w W/mK,

A co z fundamentami ??? Po czyjej stronie leży wykonanie fundamentów ???

W przypadku zapytań prosimy o komentarze …

