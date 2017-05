Specyfikacja budynku za 100 tysięcy złotych

Specyfikacja budynku

DOM ZA 100 TYSIĘCY ZŁ brutto

Na jednej ze stron internetowych pojawiła się oferta budowy domu o pow. 73.00 m2 za 100.000 złotych.

Specyfikacja elementów zawartych w cenie:

– wykonanie płyty fundamentowej prefabrykowanej,

– izolacja pozioma styropianem posadzkowym – gr. 10 cm,

– posadzki przygotowane pod położenie finalnej podłogi,

– konstrukcja szkieletowa ścian zewnętrznych o przekroju 25 x 5 cm,

– konstrukcja ścian zewnętrznych i podłogi wykonana z drewna sosnowego/świerkowego, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami, suszonymi komorowo,

– ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną – gr. 20 cm,

– wykonanie elewacji mokrej ścian zewnętrznych z tynku silikonowego na ognioodpornej płycie Fermacell,

– wykonanie drewnianych elementów ozdobnych na elewacji,

– montaż więźby dachowej,

– wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką „na rąbek” firmy Budmat, w tym 3 kominki wentylacyjne),

– orynnowanie budynku,

– wykonanie konstrukcji ścian działowych a parterze,

– ocieplenie i wygłuszenie ścian wewnętrznych wełna mineralną – gr. 8cm,

– zamknięcie ścian wewnętrznych płytami g-k., szpachlowanie oraz jednokrotnie malowane na biało,

– wysokość pomieszczeń 2.5 m,

– wysokiej jakości stolarka okienna drewniana 2-szybowa w standardzie energooszczędnym (współczynnik przenikania ciepła 1.0W/m2),

– wysokiej jakości drzwi zewnętrzne drewniane w standardzie energooszczędnym (wzór wid. na wizualizacjach),

– wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. projektu),

– wykonanie instalacji elektrycznej,(wg. projektu)

– wykonanie instalacji grzewczej wraz z grzejnikami firmy Pumo ( montaż oraz zakup pieca we własnym zakresie),

– parapety wewnętrzne drewniane,

– parapety zewnętrzne metalowe,

Dodatkowo chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt że nasz dom wyróżnia to, iż wszystkie jego elementy już dzisiaj spełniają parametry izolacyjności cieplnej, które będą wymagane dopiero od 2021 roku!

2. Komentarz do specyfikacji elementów zawartych w cenie:

Nie da się ukryć – cena atrakcyjna. I własnie ta atrakcyjna cena spowodowała że kilku inwestorów zainteresowanych budową zwróciło się do nas z prośbą o bezstronną ocenę i weryfikację specyfikacji budynku. Spróbowaliśmy … i proszę ocenić … co z tego wyszło …

Wykaz elementów specyfikacji – bold w kolorze brązowym – pozostały tekst to nas komentarz.

Specyfikacja elementów zawartych w cenie:

– wykonanie płyty fundamentowej prefabrykowanej,

– trudno stwierdzić co to za płyta, ale OK,

– izolacja pozioma styropianem posadzkowym – gr. 10 cm,

– styropian – izolacyjność zależy od współczynnika λ (lambda) – im niższy tym lepsza izolacyjność

– warto poczytać –

– 10 cm najlepszego styropianu zapewni obowiązujący współczynnik przenikania ciepła U dla posadzki na gruncie na poziomie 0,3 W/(m2K)

– nawet przy zastosowaniu najlepszego styropianu (o najniższym współczynniku lambda) grubości 10 cm nie uzyska się izolacyjności na poziomie domu energooszczędnego, gdzie współczynnik przenikania ciepła U powinien wynosić poniżej 0,2 W/m2K. – styropian – izolacyjność zależy od współczynnika λ (lambda) – im niższy tym lepsza izolacyjność– warto poczytać – http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/oiceplanie-styropianem-lambda-grubosc-ocieplenia_61347.html – 10 cm najlepszego styropianu zapewni obowiązujący współczynnik przenikania ciepła U dla posadzki na gruncie na poziomie 0,3 W/(mK)– nawet przy zastosowaniu najlepszego styropianu (o najniższym współczynniku lambda) grubości 10 cm nie uzyska się izolacyjności na poziomie domu energooszczędnego, gdzie współczynnik przenikania ciepła U powinien wynosić poniżej 0,2 W/mK.

– dla uzyskania, dla posadzki na gruncie, współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,2 W/m2K, niezbędna jest izolacja pozioma grub. min. 15 cm,

– a co z izolacją pionową płyty fundamentowej ???

– posadzki przygotowane pod położenie finalnej podłogi,

– OK, ale nie ma tu nic mowy o izolacji przeciwwilgociowej – warto sprawdzić.

– konstrukcja szkieletowa ścian zewnętrznych o przekroju 25 x 5 cm,

– jeżeli jest jak piszą – jest OK.

– konstrukcja ścian zewnętrznych i podłogi wykonana z drewna sosnowego/świerkowego, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami, suszonymi komorowo,

– drewno powinno posiadać jeszcze certyfikat CE,

– czy słowo „podłoga” dotyczy podłogi parteru czy podłogi poddasza ???

– w specyfikacji brak informacji n/t stropu nad parterem,

– ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną – gr. 20 cm,

– a co z ociepleniem stropu nad parterem czy też połaci dachu ???

– wełna mineralna jest OK, ale warto sprawdzić o jakim współczynniku λ (lambda) – to samo co w przypadku styropianu,

– dziś dla ścian zewnętrznych obowiązuje współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,23 W/m2K, od 01 stycznia 2021 – U poniżej 0,2 W/m2K.

Dla układu warstw – od środka – płyta g/k grub. 12 mm., wełna mineralna o współczynniku λ = 0,040 W/mK, płyta Fermacell grub. 12 mm – współczynnik U – bez uwzględniania mostków cieplnych konstrukcji drewnianej wynosi 0,19 W/m2K. Jest to tak zwana przegroda jednorodna.

Konstrukcja drewniana – podwalina, słupki w rozstawie co 40 cm, oczep – obniża izolacyjność ściany o 18 %, co w konsekwencji daje współczynnik U na poziomie 0,22 W/m2K. Jest to tak zwana przegroda nie jednorodna.

Zatem by spełnić wymagania, które będą od 01 stycznia 2021, a tym firma się chwali, w zakresie izolacyjności cieplnej – U poniżej 0,20 W/m2K, wełna mineralna powinna być o współczynniku λ – nie wyższym niż 0,35 W/mK lub powinna być zwiększona grubość izolacji cieplnej, np. do 25 cm (w zależności od wielkości współczynnika λ wełny).

– wykonanie elewacji mokrej ścian zewnętrznych z tynku silikonowego na ognioodpornej płycie Fermacell,

– temat tynku na płycie Fermacell (jak grubość ???), położonego bezpośrednio na konstrukcji budynku proszę skonsultować z przedstawicielem Fermacell’a,

Proponuję uwzględnić, że drewniana konstrukcja może pracować i pociągać za sobą płytę, i tynk może pękać.

– wykonanie drewnianych elementów ozdobnych na elewacji,

– OK. Jak i czym zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych ???

– montaż więźby dachowej,

– jak ma być rozwiązana konstrukcja więźby, jeżeli ma tam być w przyszłości poddasze użytkowe ???

– wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką „na rąbek” firmy Budmat, w tym 3 kominki wentylacyjne),

– OK,

– orynnowanie budynku,

– warto ustalić jakie orynnowanie – plastik czy blacha aluminowa,

– wykonanie konstrukcji ścian działowych na parterze,

– OK – ścianki o konstrukcji drewnianej czy stalowej ???

– ocieplenie i wygłuszenie ścian wewnętrznych wełna mineralną – gr. 8 cm,

– OK.

– zamknięcie ścian wewnętrznych płytami g-k., szpachlowanie oraz jednokrotnie malowane na biało,

– czy tylko ściany wewnętrzne ??? A co ze ścianami zewnętrznymi,

– na przegrodach zewnętrznych powinna być też paroizolacja. Brak informacji.

– OK. Na ścianach bez drzwi pomiędzy łazienką a pokojem oraz na ścianach bez drzwi pomiędzy pokojami (a tym bardziej sypialniami) – dla lepszej izolacyjności akustycznej – powinna być położona podwójna płyta gipsowa,

– wysokość pomieszczeń 2.5 m,

– OK. Jest to najniższa wymagana wysokość dla pomieszczeń mieszkalnych,

– wysokiej jakości stolarka okienna drewniana 2-szybowa w standardzie energooszczędnym (współczynnik przenikania ciepła 1.0 W/m2K),

– OK. Podany współczynnik dotyczy całego okna czy tylko szyb ???

– wysokiej jakości drzwi zewnętrzne drewniane w standardzie energooszczędnym (wzór wid. na wizualizacjach),

– OK. Jeżeli energooszczędne, to jaki współczynnik przenikania ciepła ???

– wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. projektu),

– OK.

– wykonanie instalacji elektrycznej,(wg. projektu)

– OK. Warto ustalić ilość punktów w danym pomieszczeniu.

– wykonanie instalacji grzewczej wraz z grzejnikami firmy Pumo ( montaż oraz zakup pieca we własnym zakresie),

– OK.

– parapety wewnętrzne drewniane,

– OK.

– parapety zewnętrzne metalowe,

– OK.

Ciekaw będziemy opinii osób, którzy także zetknęli się z przedstawioną wyżej ofertą …