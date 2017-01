Osiedle Beżowe w Obornikach Śląskich

Osiedle Beżowe znajduje się w urokliwym zakątku miasta przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, składa się z 5 budynków w zabudowie bliźniaczej. Domy wykonane są w technologii kanadyjskiej, mają powierzchnię 131 m2 wraz z garażem (pół bliźniaka), który znajduje się w bryle budynku.

Rozkład i powierzchnia pomieszczeń

Na parterze znajduje się wejście przez wiatrołap 1,4 m2 do przedpokoju 12 m2, który daje swobodę poruszania się i wygodne przejście do pozostałych pomieszczeń: salonu połaczonego z kuchnią 33 m2, kotłowni 4,2 m2 i łazienki 4,3 m2. Na obu kondygnacjach łazienka jest razem z WC.

Na poddaszu mieszkalnym znajdują się 4 pokoje o powierzchniach: 11,5 m2, 11,3 m2, 10 m2, 8 m2 oraz łazienka 4,2 m2 i przedpokój 6,8 m2.

Technologia wykonania

Dom wykonany jest z wysokiej klasy materiałów. Okna drewniane Meranti z potrójną szybą, drzwi zewnętrzne z dwoma zamkami, brama garażowa segmentowa, ocieplona, otwierana zdalnie z pilota. Elewacja budynku pokryta tynkiem strukturalnym w kolorze beżowym, parapety zewnętrzne z blachy.

W budynku zamontowane są: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz kominkowa z dopływem powietrza w salonie. Dom jest bardzo energooszczędny (współczynnik izolacyjności KW=0,18), co zmniejsza roczne koszty ogrzewania o połowę w porównaniu do domów do domów budowanych w innych technologiach.

Standardy wykończenia domu

Po uzgodnieniu warunków istnieje możliwość wyposażenia domu dodatkowo w wentylację z rekuperatorem, instalację gazową oraz komputerową. Możemy także zamontować: drzwi wewnętrzne, parapety wewnętrzne (z drewna sosnowego, kolor teak), schody sosnowe w opcji dąb lub kasztan, podłogę w pokojach (panel lub wykładzina). Ściany wewnętrzne przygotowane są pod malowanie.

Działka ogrodzona jest metalowym płotem na podmurówce. Przed domem jest utwardzony podjazd do garażu i budynku.

Zapytania proszę kierować na cbd@budujzdrewna.pl