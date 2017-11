Co to jest dom gotowy – zakres prefabrykacji

Definicja domu prefabrykowanego tzw. domu gotowego

Dom gotowy, to taki dom, którego elementy ścian, stropów i dachu wyprodukowane zostały w zakładzie prefabrykacji, co po dostarczeniu elementów na budowę pozwala na jego zmontowanie na uprzednio przygotowanym fundamencie do stanu zamkniętego, z wbudowanymi oknami, drzwiami wejściowymi i szczelnym dachem, w krótkim czasie, praktycznie w dwa do trzech dni.

Prefabrykacja tzw. pełna

Prefabrykacja domu gotowego to proces tworzenia elementów budynku w fabryce mający zminimalizować okres budowy domu na placu budowy.

Co wchodzi w zakres prefabrykacji ścian zewnętrznych domów gotowych ?

– montaż konstrukcji ściany,

– montaż poszycia zewnętrznego,

– montaż folii wiatroizolacyjnej,

– montaż izolacji cieplnej,

– montaż folii opóźniacza pary,

– montaż rusztu – opcjonalnie,

– montaż dodatkowej warstwy izolacji cieplnej – opcjonalnie,

– montaż poszycia wewnętrznego,

do tego

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

– montaż instalacji elektrycznej,

a następnie

– montaż dodatkowej izolacji cieplnej,

– okładzina zewnętrza – tynk lub okładzina drewniana

Tak pokrótce wygląda zakres prefabrykacji ścian zewnętrznych domów gotowych, co jest zgodne z definicją domu gotowego.

Schemat prefabrykacji domu gotowego

Uwaga: w różnych fabrykach kolejność robót może być nieco zmieniona.

Prefabrykacja elementów domu gotowego

Prefabrykacja, tzw. otwarta

Prefabrykacja otwarta to zminimalizowany proces produkcji prefabrykatów ograniczający się do:

– montażu konstrukcji,

– montażu poszycie zewnętrznego,

Schemat prefabrykacji tzw. otwartej

W takim stanie elementy dostarczane są na plac budowy, gdzie po zmontowaniu wykonuje się pozostałe elementy budynku:

– montaż folii wiatroizolacyjnej,

– montaż izolacji cieplnej,

– montaż folii opóźniacza pary,

– montaż rusztu – opcjonalnie,

– montaż dodatkowej warstwy izolacji cieplnej – opcjonalnie,

– montaż poszycia wewnętrznego,

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

– montaż instalacji elektrycznej,

– montaż dodatkowej izolacji cieplnej,

– okładzina zewnętrza – tynk lub okładzina drewniana.

Tak stawiany dom nie podlega definicji domu gotowego, bowiem na wykonanie powyższego zakresu robót potrzeba około dwóch – trzech miesięcy, gdy tymczasem domy gotowe powinny być postawione w okresie 2 – 3 dni.

Domy montowane na placu budowy

Dłuższego okresu realizacji potrzebują domy, których konstrukcja montowana jest bezpośrednio na placu budowy. Choć nie zawsze się to sprawdza.

W ostatnim okresie nadzorowałem budowę domu o powierzchni ok. 80 m2 na parterze plus poddasze użytkowe, którego budowa – od wejścia na budowę fundamentów do oddania w stanie surowym otwartym – trwała sześć tygodni. I co ciekawe, na budowie pracowało pięciu fachowców plus ekipy specjalistyczne od wszelkich instalacji.

W domach montowanych na placu budowy wykonuje się cały zakres robót:

– montażu konstrukcji,

– montażu poszycie zewnętrznego,

– montaż folii wiatroizolacyjnej,

– montaż izolacji cieplnej,

– montaż folii opóźniacza pary,

– montaż rusztu – opcjonalnie

– montaż dodatkowej warstwy izolacji cieplnej – opcjonalnie,

– montaż poszycia wewnętrznego,

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

– montaż instalacji elektrycznej,

– montaż dodatkowej izolacji cieplnej,

– okładzina zewnętrza – tynk lub okładzina drewniana,

wykonywany jest na placu budowy.

Domy montowane na placu budowy

Wojciech Nitka, wrzesień 2017