Otwory okienne i drzwiowe

Podwójne słupkiw otworach okiennych i drzwiowych

słupek do słupka 89 mm (3 1/2” 16d) po dwa w górnej części słupka wewnętrznego,pozostałe śr. co 400 mm na całej długości słupków,

dolny ok. 150 mm od podwaliny,

prostopadle do słupka