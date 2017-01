Wszystko o domach z bali

Dom z bali czy dom z bali?

Interesuje mnie wyrażenie domy z bala. Jest to związek frazeologiczny opisujący typ obiektu wykonanego z bali drewnianych, np. domu. A istotą całego zagadnienia jest kwestia tego, czy należy mówić: domy z bali, czy tak, jak podałem powyżej: domy z bala. Przeglądając informacje branżowe dotyczące mojej dziedziny studiów, mam problem, gdyż nie wiem, czy w oficjalnych projektach można zamieścić informacje, czy dany obiekt wykonany jest z pala drewnianego czy z pali drewnianych? Wprawdzie funkcjonuje pokrewne wyrażenie dom z cegły (lub dom z cegieł), lecz stanowi ono wyjątek, bo już formę dom z pustaka trudno zaakceptować. Użycie liczby pojedynczej w takich wyrażeniach jest niepoprawne, a bywa zabawne, bo co to takiego obiekt wykonany z pala drewnianego? Prawdopodobnie rzeźba. Jeśli chodzi nam o określenie konstrukcji, stanowczo lepiej użyć wyrazu określającego w liczbie mnogiej: dom z bali, obiekt z pali drewnianych itd.

– Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski Na podstawie: http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=bali&kat=3 Według nomenklatury – PN-D-94021:2013-10 – Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi – wszelkie elementy drewniane które posiadają przekrój o grubości od 50 do 100 mm określa się mianem „bal”. Powyżej grubości 100 mm to krawędziaki i belki. Nazewnictwo takie wprowadza w błąd wielu inwestorów zamierzających budować „domy z bali”. Bowiem w naszym kraju jedno określenie „dom z bali” używa się dla domów wznoszonych w „bali” grubości 50, 70, 90 mm, czy nieco więcej, które to bale, w przypadku budowy domu mieszkalnego wymagają docieplenia, oraz dla domów z bali grub. 200, 250, 300 mm i więcej, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia ścian zewnętrznych. Wydaje się nieodzownym wprowadzenie nazewnictwa, które w sposób oczywisty rozróżniałoby przedstawione powyżej dwa różne systemy wznoszenia budynków mieszkalnych. W języku angielski rozróżnia się określenia „full logs” – stosowane dla bali grubych, nie wymagających dodatkowego ocieplenia i „insulated logs” – dla bali cienkich, wymagających montażu dodatkowego ocieplenia. Należy podkreślić, iż powyższe dotyczy budynków mieszkalnych budowanych „z bali” z warstwą izolacji. Nie dotyczy natomiast domków letniskowych, dla których przepisy prawa nie narzucają wymagań w zakresie wielkości współczynnika przenikania ciepła. Wydaje się zatem koniecznością w naszym nazewnictwie budowlanym wprowadzić określenia:

– „dom z bali pełnych” – dla bali grubych, które stosowane do budowy budynków mieszkalnych nie wymagają dodatkowego ocieplenia, W nomenklaturze tej mieściłyby się również bale klejone o odpowiednio dużych średnicach,

– „dom z bali izolowanych” – dla bali cienkich, które stosowane do budowy budynków mieszkalnych wymagają dodatkowego ocieplenia.

– „dom z bali warstwowych” – dla bali wypełnionych materiałem innym niż drewno, np. izolacyjnym

Przykłady ścian z bali – z bali pełnych okrągłych, z bali klejonych, z bali izolowanych, z bali warstwowych

Drewno

Powszechnie na bale stosuje się sosnę, świerk lub jodłę.

Domy z bali można budować w z dwóch różnych materiałów – z bali z drewna mokrego, zwanego powszechnie na świecie „drewnem zielonym” lub z bali z drewna suchego.

Drewno zielone, to drewno, które posiada wilgotność większą niż 19%, natomiast drewno suche – poniżej 19%. Tę wilgotność można osiągnąć przez wieloletnie sezonowanie lub suszenie komorowe.

Z tym, że trzeba podkreślić, iż suszenie komorowe:

– zabija znajdujące się w balach wszelkiego rodzaju zarodniki grzybów czy larwy owadów,

– usuwa z bali żywicę,

– obniża ciężar budynku,

– usuwa z bali, dla domu średniej wielkości, ok. 5.000 litrów wody,

– ogranicza stosowania uszczelnień bali,

– ogranicza zabezpieczania budynku przed osiadaniem

1. Posadowienie

Posadowienie domów z bali niczym w zasadzie nie różni się od posadowienia domów tradycyjnych. Jedyną różnicą jest wielkość ław fundamentów, które ze względu na mniejsze obciążenie domem z bali, mogą być zdecydowanie mniejsze niż w domach o tradycyjnej konstrukcji.

Domy mogą być posadowione na płycie betonowej bądź na ścianach fundamentowych z pustką podpodłogową lub pełnym podpiwniczeniem tj. ze stropem drewnianym w poziomie parteru.

Zasady ocieplenia takiego stropu są identyczne jak w budownictwie szkieletowym, w którym układ warstw winien przedstawiać się następująco:

– płyta poszycia stropu z płyt łączonych na pióro i upust lub uszczelnionych na stykach,

– konstrukcja stropu,

– izolacja cieplna grub. min. 15 cm,

– folia wiatroizolacyjna od dołu.

Przestrzeń podpodłogowa winna być wentylowana, a powierzchnia pustki, celem ograniczenia migracji wilgoci z gruntu, pokryta folią budowlaną.

Posadowienie na płycie betonowej lub z pustką podpodłogową

2. Ściany zewnętrzne i rodzaje bali

2.1. Bale pełne

Bale pełne wykonywane są z litego drewna. Najczęściej spotykane przekroje bali to:

– bal- bal „okrągły pełny”,

– bal „dwustronnie zaokrąglony”,

– bal „klasyczny” z jedną, zewnętrzną stroną wyokrąglony, natomiast z drugą, wewnętrzną – prostą,

– bal „prostokątny” zwykły lub ze ściętymi pod różnym kątem krawędziami zewnętrznymi,

Rzadziej spotykanymi przekrojami są:

– bal o wcięciu bocznym: pojedynczym lub podwójnym,

– bal w kształcie „podwójnej czwórki”

– bal w kształcie „trapezu”,

Różnorodność profili

Można także spotkać wiele innych rozwiązań, które są indywidualnymi rozwiązaniami poszczególnych firm produkujących domy z bali.

2.1.1 Zamki

Dla zachowania szczelności w połączeniach bali, w balach wykonuje się specjalne wyżłobienia zwane frezem wzdłużnym lub potocznie zamkiem. Zamki mogą być pojedyncze lub podwójne, rzadko potrójne. Dodatkowo zamki uszczelnia się sznurem, pakułami, wysuszonym mchem lub wełną drzewną, bądź stosuje się uszczelki gumowe. Zamiast zamków stosowane są połączenie na obce pióro. Często spotykanym rozwiązaniem jest jednie frez w kształcie łuku w dolnej części bala.

2.1.2. Ściany zewnętrzne

Konstrukcje ściany z bali pełnych

Ściany domów z bali wznosi się w tzw. konstrukcji wieńcowej, zwanej także konstrukcją węgłową, zrębową, na zrąb lub na zamek.

Ściana składa się z ułożonych poziomo bali drewnianych. W narożnikach, zwanych węgłami narożnymi łączy się na wręby. Narożniki mogą być z ostatkami lub bez. Ostatkami nazywa się wystające poza obrys budynku końce bali.

Bale leżące na sobie łączy się na ogół drewnianymi kołkami – tyblami, na gwoździe lub metalowe kotwy chroniąc je przed przesunięciem. Szczelinę pomiędzy balami uszczelnia się wypełniając np. sznurem, pakułami, wysuszonym mchem lub wełną drzewną, bądź stosuje się uszczelki gumowe.

Pierwszą warstwę bala, który stanowi podwalinę pod kolejne, nazywa się balem podwalinowym. Koronę ściany wieńczy tzw. bal oczepowy, na którym opierają się belki stropowe lub krokwie.

W przypadku bali okrągłych – bal podwalinowy i oczepowy wykonuje się z półówki bala.

Typowe rozwiązanie narożnika ściany zewnętrznej

2.1.3. Węgły

Różnorodność węgłów wynika w głównej mierze z kształu profili bali, a także z faktu, iż węgły mogą być bez ostatków lub z ostatkami.

Przykładowe węgły bez ostatków

Przykłady węgłów z ostatkami

2.1.4. Izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych z bali pełnych muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej stawianym jednorodnym przegrodom zewnętrznym. W tym zakresie współczynnik przenikania ciepła U musi być mniejszy niż 0,50 W/m2K, dla ścian jednorodnych lub U < niż 0,3 W/m2K dla ścian warstwowych – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

Ściany z bali sosnowych lub świerkowych, jednorodnych, w warunkach o średniej wilgotności, przy współczynniku przenikania ciepła lambda, określanym w poprzek włókien, wynoszącym 0,16 W/m2K, dla spełnienia wymaganej izolacyjności winne posiadać grubość min. 30 cm.

Poniżej wyniki obliczeń wykonane na kalkulatorze „Obliczenia cieplne przegrody” zamieszczonego w Internecie na stronach Komputerowy katalog Projektanta – http://www.kkp.pl

Według KKP współczynnik Lambda dla sosny lub świerku, w poprzek włókien, w stanie suchym, wynosi 0,16 W/m2K.

Nr Nazwa warstwy – strona zewnętrzna Lambda[W/m*K] Grubość[cm] Opór R[m2K/W] Zewnętrzny opór przejmowania ciepła Rz – – 0,04 1 Sosna w poprzek włókien 0,16 30,0 1,88 Wewnętrzny opór przejmowania ciepła Rw – – 0,12

Nazwa przegrody Przegroda Współczynnik przenikania ciepła U = 1/Rc 0,49 W/m2K Opór cieplny przegrody Rc = Rz+R+Rw 2,04 m2K/W

Ściany z bali sosnowych lub świerkowych, w stanie suchym, o grubości powyżej 30 cm nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Ta grubość bali, jako przegrody jednorodnej, w pełni spełnia przepisowe wymagania w zakresie współczynnika U poniżej 0,50 W/m2K.

Przykładowe wielkości współczynnika przenikania ciepła U w zależności od grubości bali:

– ściana z bali sosnowych, prostokątnych grub. 18 cm – U = 0,78 W/m2K

– ściana z bali sosnowych, prostokątnych grub. 28 cm – U = 0,52 W/m2K

– ściana z bali sosnowych, okrągłych o średnicy 40 cm – U = 0,38 W/m2K

Wielkość współczynnika U, dla jednakowej grubości ściany, może być w niewielkim stopniu zróżnicowany, na co może mieć wpływ gatunek drewna stosowny na bale, które mają zróżnicowany współczynnik lambda.

Uwaga. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych domów z bali pełnych może wprowadzić nieporozumienie. Jest ono co prawda zgodne z obowiązującymi prawem przepisami, ale dla domów mieszkalnych wznoszonych z bali pełnych, winno obliczać się bilans cieplny budynku. Wówczas może okazać się, że bilans cieplny budynku spełniony jest przy ścianach zewnętrznych wykonanych z bali o grubości od 20 cm wzwyż.

2.2. Bale klejone

W przypadku braku drewna o zwiększonych wymiarach można stosować bale sklejone z dwóch więcej cieńszych elementów drewna. Zaletami takich bali jest fakt, iż bale takie nie skręcają się. Natomiast wadą jest, iż w miejscach połączenia na klej, mogą ulegać rozwarstwieniu.

Przykłady bali klejonych

Ściany z bali klejonych, z sosny, o grubości od 30 cm wzwyż nie wymagają dodatkowego ocieplenie. Ta grubość bali klejonych, jako przegrody jednorodnej, w pełni spełnia przepisowe wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,50 W/m2K.



2.3. Zamki

Ze względu na małą grubość bali, ściany zewnętrzne wykonane z bale w większości przypadkach posiadają jeden zamek, choć zdarzają się bale z podwójnymi zamkami.

2.3.1. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych wznoszonych z bali izolowanych by spełniać wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej wymagają dodatkowej warstwy ocieplenia. Grubość warstwy docieplenia zależna jest od grubości bali.

Warstwę dociepleniową, mniej ze względu na warunki wilgotnościowo-cieplne przegrody zewnętrznej, bardziej ze względu na zachowanie elewacji budynków, wykonuje się po wewnętrznej stronie ściany.

Układ warstw ściany zewnętrznej – od zewnątrz:

– ściana zewnętrzna – bale

– folia wiatroizolacyjna

– konstrukcja ścianki wypełniona izolacją cieplną

– opóźniacz pary (folia paroizolacyjna)

– okładzina ścienna – płyty gipsowe lub boazeriaPrawidłowe wykonanie docieplenia, wraz z układem warstw w przegrodzie pokazuje poniższy rysunek.

Typowy układ warstw ściany budynku mieszkalnego z bali izolowanych

Jako izolację cieplną stosować można materiały izolacyjne oparte na wełnie mineralnej, włóknach celulozowych bądź wełnie drzewnej.

Przykłady ocieplania ścian zewnętrznych

Warstwę izolacji cieplnej można układać także warstwowo, bez konieczności montażu konstrukcji ścianki, którą zastąpić może ruszt drewniany mocowany do ściany zewnętrznej. Układ warstw w ścianie pozostaje jednak taki sam. Zaletą tego system jest fakt, iż krzyżowy układ rusztu eliminuje mostki cieplne występujące w miejscu słupków ścianki.

Warstwowy układ izolacji cieplnej

2.3.2. Węgły

Różnorodność węgłów wynika z zastosowanego profilu bala, jak i z stosowania ostatków lub nie. W tym zakresie na wygląd węgła nie wpływa rodzaj zamka.

Należy zwrócić uwagę, iż stosując bale izolowane zewnętrzny wygląd budynku może wyglądać tak jakby był wykonany z bali pełnych. Na wygląd ten wpływają ostatki pozostawione w pełnej grubości bala.i

Izolacyjność cieplna

By spełnić wymagania normowe w zakresie izolacyjności cieplnej, dla budynków mieszkalnych, dla warstwowych ścian zewnętrznych, (U < od 0,25 W/m2K), przy balach zewnętrznych grub. 80 mm, należy zachować następujący układ warstw ściany:

– bale zewnętrzne, grub. 80 mm

– folia ścienna, wiatroizolacyjna

– izolacja cieplna, grub. min. 120 mm

– opóźniacz pary wodnej (folia paroizolacyjna)

– płyty gipsowo-kartonowe lub boazeria wewnętrzna

Przybliżone wielkości współczynnika przenikania ciepła U z uwzględnieniem grubości bali i izolacji cieplnej.

Grubość bala a współczynnik U

Bal grub.

mm Izolacja grub.

mm Bal grub.

mm Grubość

mm Współczynnik U

W/m2K 70 – – – 1,67 95 – – – 1,27 135 – – – 0,97 160 – – – 0,86 200 – – – 0,71 300 – – – 0,49 400 – – – 0,375 500 – – – 0,303 600 – – – 0,255 620 – – – 0,247

Dopiero ściana z bali prostokątnych – grubości min. 62 cm spełnia aktualne wymagania w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych – U < 0,25 W/m2K.

Grubość bala, izolacji cieplnej i okładziny drewnianej a współczynnik

Bal grub.

mm Izolacja grub.

mm Bal grub.

mm Grubość

mm Współczynnik U

W/m2K 95 80 28 203 0,32 70 100 20 190 0,30 95 100 20 215 0,28 95 140 28 263 0,22

Grubość bala, izolacji cieplnej i grubość bala a współczynnik U

Bal grub.

mm Izolacja grub.

mm Bal grub.

mm Grubość

mm Współczynnik U

W/m2K 135 50 135 320 0,29 70 100 70 240 0,27 95 100 95 290 0,24 130 100 130 360 0,21 70 120 70 260 0,24 95 120 95 310 0,22 130 120 130 380 0,19

Analizując powyższe tabele należy stwierdzić:

– bale pełne prostokątne o grubości 70 – 610 mm, bez dodatkowej izolacji cieplnej nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,

– bale pełne prostokątne o grubości 95 mm, z dodatkową izolacją cieplną grub. 140 mm nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,

– podwójne bale grub. 70 mm, wypełnione izolacją cieplną grub. min. 120 mm spełniają wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,

– podwójne bale grub. 135 mm, wypełnione izolacją cieplną grub. min. 100 mm spełniają wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,

Dane powyższe mogę być nieco zróżnicowane w zależności od zastosowanego drewna, jego warunków wilgotnościowych, oraz rodzaju izolacji cieplnej.

2.4. Bale warstwowe

Bale warstwowe to bale wykonane z okładzin drewnianych i wypełnione materiałem izolacyjnym – pianką poliuretanową, styropianem, wełną szklaną. W tym zakresie pojawia się wiele firmowych rozwiązań, często opatentowanych przez poszczególne firmy.

Przykłady bali warstwowych

System M-Bal

M-Bal jest to system budowy domów całorocznych i letniskowych z prefabrykowanego bala drewnianego.

Przestrzeń wewnątrz bala jest wypełniona wieloskładnikowym materiałem izolacyjnym M-PUR należącym do klasy B ogniowej wyrobów budowlanych. Izolacja M-PUR nadaje ścianie M-Bal współczynnik przenikania ciepła U w granicach od 0,18 do 0,24 W/m2K. System ten ogranicza do minimum negatywny wpływ mostków termicznych. W efekcie umożliwia to konstruowanie budynków, których wskaźnik zapotrzebowania energii na cele grzewcze E będzie wynosił znacznie poniżej 26 kWh/m3 w skali roku, co gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne budynku.

M-Bal to technologia zapewniająca łatwość montażu i wysoką jakość produktu. Prefabrykowane bale w systemie M-Bal są materiałem budowlanym zapewniającym stabilność wymiarową, odporność na skręcanie i pękanie, niski ciężar elementów.

Stabilność wymiarów pozwala na tradycyjne rozwiązania konstrukcji więźby dachowej (bez konieczności stosowania tzw. tragarzy), a także na osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej metodami klasycznymi na kotwy lub dyble i piankę monterską.

Technologia M-Bal łączy w sobie prostotę i szybkość wykonania. Gotowe bale, przystosowane do projektu dostarczane są na budowę wprost z fabryki, montowane do fundamentu oraz między sobą za pomocą metalowych szpili. Prefabrykowane bale systemu M-Bal charakteryzują się mniejszym ciężarem, dzięki temu budowa domu odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu. Wpływa to znacząco na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu budowy domu.

W oparciu o podstawową konstrukcję bala została opracowana odpowiednia ilość typów bali tak, aby zagwarantować klientowi swobodę wyboru ciekawych rozwiązań architektonicznych. Ściany w wewnątrz domu w zależności od indywidualnych upodobań klienta mogą być wykonane z bala zabarwianego na dowolny kolor lub przy zastosowaniu systemu półbali, bądź mogą być wykończone płytami kartonowo-gipsowymi, panelami, boazerią, płytkami ceramicznymi itp. Dodatkowym zastosowaniem systemu M-Bal jest możliwość wykorzystania go do wykonania nowych elewacji na istniejących już budynkach, wraz z jednoczesnym ociepleniem ścian.

Dom modelowy w systemie M-Bal

System M-Bal jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem patentowym.

System POL-BAL

Elementy ścian stanowią zespolone belki drewniane powstałe z połączenia dwóch desek gr. 2 cm każda z wewnętrzną warstwą szczelnej i niepalnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm i wys. 14 cm. Długości od 230 do 300 cm. Krawędzie elementów mogą być proste lub ciosane nawiązując do bala okrągłego.

Ciekawostką tego system jest fakt, iż ściany montuje się z bali stawianych pionowo.

Bal w systemie POL-BAL

System POL-BAL charakteryzuje:

1. Energooszczędność – możliwość uzyskania bardzo niskich współczynników U przy małych grubościach ścian i stropów. Przykładowo ściana zewnętrzna, strop lub stropodach:

– o grubości 14 cm (2 x 2 cm drewno + 10 cm pianki) posiada współczynnik U=0,23 W/m2K,

– o grubości 16 cm (2 x 2 cm drewno + 12 cm pianki) posiada współczynnik U=1,19 W/m2K,

Należy podkreślić całkowite wyeliminowanie mostków cieplnych.

Pomiary dokonane na kilkuletnich budynkach wykazały rzeczywiste zużycie energii w granicach 60 – 70 kWH/m2 na rok.

2. Stabilność elementów konstrukcji ścian i stropów. Ściany w porównaniu z technologią szkieletu drewnianego posiadają nośność około 2-krotnie większą, a dwustronne pokrycie ścian w postaci 2 cm warstwy drewna zapewnia stabilność i możliwość łatwego mocowania wszelkich elementów zewnętrznych jak i wewnętrznych (siding, szafki kuchenne, wieszaki),

3. Dom wykonany w systemie Dom-BAL nadaje się do bezpośredniego zamieszkania natychmiast po zakończeniu budowy. Ściany drewniane można również zakryć panelami, płytami gipsowymi itp. Powierzchnie zewnętrzne ścian mogą pozostać w drewnie dobrze zabezpieczonym lub pokryte wszelkiego rodzaju materiałami elewacyjnymi. Budowa domu w systemie POL-BAL jest czysta.

4. Wysoka jakość i dokładność realizowanego obiektu wymuszona przez wykonywanie elementów w sposób przemysłowy w formach.

5. Możliwość różnorodnego kształtowania bryły budynku, wprowadzanie lukarn, zadaszeń czy tarasów.

6. Szybkośc realizacji budowy. Montaż domu wykonywany jest bez żadnych urządzeń dźwigowych i w bardzo krótkim czasie, co znacznie obniża koszty budowy; wyspecjalizowana brygada może zmontować dom w ciągu 60-80 godzin, a łącznie z robotami wykończeniowymi w czasie 6-8 tygodni.

Budowa domu modelowego w systemie POL-BAL

3. Stropy i stropodachy

W domach z bali można zastosować różnorodne rozwiązania stropów międzykondygnacyjnych. Można między innymi stosować stropy o lekkiej konstrukcji drewnianej czy też stropy o konstrukcji z bali. W zależności od przyjętych rozwiązań od dołu stropu mogą być widoczne belki stropowe. Stropy można także wykańczać boazerią drewnianą lub zwykłą płytą gipsowo kartonową.

Strop międzykondygnacyjny o konstrukcji drewnianej i konstrukcji z bali

Stropy te winne spełniać wymagania, tak w zakresie statycznym jak i w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z PN-B-02151-3; wskaźnik izolacyjności akustycznej dla stropów między pomieszczeniami mieszkalnymi wynosi R > 45 dB dla standardu podstawowego lub R > 50 dB.

Podobne rozwiązania konstrukcyjne, jak dla stropów międzykondygnacyjnych można stosować dla stropodachów, które jednak oprócz wymagań statycznych winne spełniać wymagania izolacyjności cieplnej. Układ warstw w konstrukcji stropodachu musi zapewniać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną U < 0,3 W/m2K. Izolacyjność taką zapewni izolacja cieplna o grubości min. 15 cm.

Stropodach o lekkiej konstrukcji drewnianej i konstrukcji z bali

4. Dachy

Dachy, jak inne elementy konstrukcji domów z bali mogą przybierać różną formą w zależności od przyjętej konstrukcji.

W domach z bali najbardziej popularnym rozwiązaniem jest konstrukcja dachu z widocznymi od spodu elementami konstrukcji wykonanymi z bali bądź krawędziaków. Przy czym elementy te mogą być rozwiązywane w różnoraki sposób, w zależności od wyobraźni projektanta.



Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa

Najprostszym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji dachu są wiązary łączone na płytki kolczaste. Rozwiązanie to stosowane jest głównie na budynkach parterowych, choć z powodzeniem może być stosowane na budynkach z użytkowym poddaszem.



Konstrukcja dachu z wiązarów

Docieplenie domów z bali izolowanych

„Bale izolowane” to bale, które w przypadku stosowania na ściany zewnętrzne domów mieszkalnych wymagają dodatkowego ocieplenia. Dopiero wówczas, przy zastosowaniu dodatkowego ocieplenia, ściany zewnętrzne domów mieszkalnych spełnią przepisowe wymagania w zakresie wielkości współczynnika przenikania ciepła – U < 0,25 W/m2K.

„Domy z bali” – określenie to kojarzy się z budowaniem domów z ciężkich, grubych bali. Tymczasem wiele firm reklamujących „domy z bali” oferuje nam domy z elementów drewnianych grubości 60, 70 czy 90 milimetrów. Czy są to „domy z bali”?

Według normowego nazewnictwa – tak. Polska norma jako „bale” określa deski w granicach grubości od 50 do 100 mm. Jednak ta sama norma elementy drewniane w granicach grubości 100-175 mm nazywa krawędziakami, a powyżej 200 mm grubości są to belki. Czy budujemy „domy z bali”, „domy z krawędziaków” czy „domy z belek”?

W naszym kraju jest kilkadziesiąt firm zajmujących się budową „domów z bali”. Firmy te oferują domy z bali grubości od 60 do 320 mm. Bale te stanowią konstrukcję budynków – są przegrodami zewnętrznymi, ściankami działowymi, często stanowią konstrukcję stropu czy dachu. Z bali buduje się całoroczne budynki mieszkalne jak i domy letniskowe. By jednak ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych mogły być wykonane z bali muszą spełniać przepisowe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej – U < 0,25 W/m2

Temat docieplenia budynków z bali pojawia się bardzo często. Jest to bez wątpienia związane z dużą popularnością tego typu budownictwa w naszym kraju. Inwestorzy, a i duża część firm wykonawczych, nie do końca zorientowani są w prawidłowych rozwiązaniach systemów dociepleń gwarantujących trwałość budynków.

Przykładowe rozwiązania ścian zewnętrznych

Układ warstw – U = 0,249 W/m2K

– deska zewnętrzna grub. 19 mm

– folia wiatroizolacyjna

– izolacja cieplna grub. 130 mm

– folia paroizolacyjna,

– boazeria grub. 19 mm Układ warstw – U = 0,240 W/m2K

– bal grub. 44 mm

– folia wiatroizolacyjna

– izolacja cieplna grub. 130 mm

– folia paroizolacyjna

– boazeria grub. 19 mm Układ warstw – U = 0,247 W/m2K

– bal grub. 68 mm

– folia wiatroizolacyjna

– izolacja cieplna grub. 120 mm

– folia paroizolacyjna

– boazeria grub. 19 mm

By spełnić wymagania normowe w zakresie izolacyjności cieplnej dla warstwowych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych (U > 0,25 W/m2K) przy okładzinie zewnętrznej z drewna grub. 60, 80, 180, czy 260mm, należy zachować następujący układ warstw ściany:

– okładzina z drewna grub. 60 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 130 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,234 W/m2K

– okładzina z drewna grub. 60 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 150 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,196 W/m2K

– okładzina z drewna grub. 80 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 120 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,242 W/m2K

– okładzina z drewna grub. 180 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 50 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,36 W/m2K

– okładzina z drewna grub. 180 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 100 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,238 W/m2K

– okładzina z drewna grub. 260 mm,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna grub. 80 mm

– opóźniacz pary wodnej,

– boazeria 20 mm

Taki układ warstw zapewnia współczynnik przenikania ciepła U = 0,241 W/m2K

Dla ścian zewnętrznych z bali pełnych, współczynnik przenikania ciepła U winien być mniejszy niż 0,25 W/m2K). Wymagania te spełniają bale o grubości powyżej 61 cm.

Powyższe obliczenia nie dotyczą domków letniskowych, dla których nie określa się izolacyjności ścian zewnętrznych.

Obliczenia wykonano na programie CERTO przyjmując dane:

– dla drewna – sosna w stanie suchym, w poprzek włókien – Λ = 0,16

– dla izolacji cieplnej – Λ = 0,036

W obliczeniach nie uwzględniono folii wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej.

Zastosowanie materiałów o lepszych parametrach izolacyjnych, obniży obliczone współczynniki U.

Montaż izolacji cieplnej w domach z bali izolowanych

Wiele firm oferuje konstrukcję domów z bali izolowanych – bez izolacji cieplnej. Oferta taka obejmuje: postawienie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropy i konstrukcję dachową, a docieplenie jest ofertą dodatkową do montażu po postawieniu budynku, często do wykonania we własnym zakresie przez inwestora.

Zakładanie izolacji cieplnej wraz z wymaganymi technologią foliami – opóźniaczem pary (paroizolacją) i wiatroizolacją, po postawieniu konstrukcji budynku, może przysporzyć wiele trudności.

By folia paroizolacyjna, czy wiatroizolacyjna spełniały swoje zadanie, winne być ułożone z zachowaniem ciągłości, co w zasadzie jest trudne do spełnienia w przypadku ich montażu w budynku z wcześniej postawionymi ściankami działowymi czy stropami.

Przegrody wewnętrzne utrudniają zachowanie ciągłości folii, co w okresie eksploatacji budynku, w miejscach braku ciągłości folii, może powodować dużą infiltrację powietrza i wilgoci, a w konsekwencji duże straty ciepła i narażenie budynku, w miejscach braku ciągłości folii, na destrukcję.

Brak ciągłości folii w połączenie ścianki działowej ze ścianą zewnętrzną i w narożniku

Te same zagadnienia dotyczą połączeń stropów i ich konstrukcji w miejscu połączenia ze ścianami zewnętrznymi.

Prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych domów z bali wymagających ocieplenia, w których wcześniej postawiono ścianki działowe i założono stropy jest praktycznie niewykonalne.

Gwarancją prawidłowego wykonania izolacji cieplnej jest założenie folii wiatro- i paroizolacyjnej z zachowaniem pełnej ciągłości na całych powierzchniach docieplenia ścian zewnętrznych.

Rozwiązanie takie możliwe jest po wykonaniu robót w następującej kolejności:

– postawienie ścian zewnętrznych bez ścianek działowych i konstrukcji stropu,

– montaż konstrukcji szkieletu wypełnionego materiałem izolacyjnym, z folią wiatroizolacyjną po zewnętrzne stronie i folią opóźniacza pary wodnej po wewnętrznej stronie,

– montaż ścianek działowych

Konstrukcja ścianki szkieletowej stanowi jednocześnie konstrukcję wsporczą dla belek stropowych. Takie rozwiązanie zapewni także zachowanie ciągłości folii wiatroizolacyjnej w poziomie stropu.



Właściwy montaż ścianki działowej

Należy zwrócić uwagę na połączenie folii wiatroizolacyjnej w narożnikach budynku. Każdy z elementów ścianki dociepleniowej winien mieć nadmiar folii wiatroizolacyjnej tak by folie można było połączyć ze sobą.



Właściwe połączenie folii wiatroizolacyjnej w narożniku budynku

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w zakresie budowy domów z bali, wymagających ocieplenia, wydaje się być montaż, w pierwszej kolejności, konstrukcji szkieletowej wypełnionej izolacją cieplną, pokrytej od zewnątrz folią wiatroizolacyjną, a od wewnątrz – opóźniaczem pary wodnej. Na tak przygotowaną konstrukcję można montować okładzinę zewnętrzną z bali. Rozwiązanie to gwarantuje szczelność budynku i jego trwałość.

Omawiając izolacyjność domów z bali nie sposób nie wspomnieć o odporności ogniowej. Wielu inwestorów zamiast płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych, ściany wewnętrzne wykłada boazerią drewnianą.

Rozwiązanie takie wydaje się być rozwiązaniem ryzykownym pod względem ochrony przeciw pożarowej. W przypadku zaprószenia ognia wewnątrz, budynek taki nie posiada żadnej odporności ogniowej. Stąd wymogiem, stosowanym przez wszystkie firmy budujące domy drewniane, winno być ułożenie płyty gipsowo-kartonowej i gipsowo-włóknowej pod wszelkiego rodzaju drewniane boazerie. W ten sposób zapewni się budynkowi odporność ogniowa w granicach 0,5 godziny.



Układ warstw ściany zewnętrznej zapewniający pół godziny odporności ogniowej

Autor – Wojciech Nitka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Reprodukcja w całości lub jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jak i wszystkich w serwisie Buduj z drewna, w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody administratora – zabroniona.