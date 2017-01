Szkieletowy dom drewniany

Opis produktu

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

1.2. Terminy i definicje

2. Projekt budowlany

3. Materiały budowlane

3.1. Materiały konstrukcyjne drzewne i drewnopochodne

3.2. Płyty drewnopochodne

3.3. Belki stalowe

3.4. Okładziny z materiałów gipsowych

3.5. Łączniki do drewna

3.6. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych

3.7. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

3.8. Materiały do izolacji cieplnej

3.9. Izolacje akustyczne

3.10. Składowanie i przechowywanie materiałów

4. Wykonanie elementów konstrukcji budynku

4.1. Posadowienie budynku

4.2. Strop nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą

4.3. Ściana zewnętrzna

4.4. Ściany wewnętrzna

4.5. Otwory okienne i drzwiowe

4.6. Strop międzykondygnacyjny

4.7. Dach

4.8. Poszycie stropu, ścian, dachu

5.0. Ochrona budynku przed przenikaniem powietrza i wilgocią

5.1. Ochron budynku przed przenikaniem powietrza i wilgoci z zewnątrz

5.2. Montażu stolarki okiennej

5.3. Ochrona budynku przed przewietrzaniem i wilgocią z wewnątrz

5.4. Szczelność budynku na przenikanie powietrza

6.0. Izolacyjność cieplna

6.1. Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych

6.2. Izolacyjność cieplna dachów i stropodachów

6.3. Izolacyjność cieplna stropu nad pustką podpodłogową

7.0. Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych

7.1. Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

7.2. Izolacyjność akustyczna ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe

7.3. Izolacyjność akustyczna stropów międzykondygnacyjnych

8.0. Wentylacja budynku

8.1. Wentylacja przestrzeni podpodłogowej

8.2. Wentylacja przestrzeni dachowej

8.3. Wentylacja połaci dachowej

9.0. Bezpieczeństwo pożarowe

9.1. Odporność ogniowa ścian i stropów szkieletowych

9.2. Odporność ogniowa typowych konstrukcji

9.3. Zastawki ogniowe

9.4. Odległość od komina

10.0. Kontrola konstrukcji drewnianej

11. Odbiór robót

12. Biografia

Załącznik

Z1. Etapy budowy i odpowiadający im zakres robót

Z2. Stan zerowy

Z3. Stan surowy otwarty

Z4. Stan surowy zamknięty

Z5. Stan deweloperski

Z6. Stan „pod klucz”