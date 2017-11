Jakość drewna, a koszt konstrukcji

Często zadaję sobie pytanie co skłania niektóre firmy wykonawcze do stosowania drewna nie suszonego komorowo i nie struganego na konstrukcję budynków? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że podstawowym motywem tego działania jest różnica cen jednego metra sześciennego tarcicy prosto spod piły a tarcicy suszonej komorowo i czterostronnie struganej.

Idąc tym tokiem myślenia podjąłem próbę oceny różnicy kosztów na tarcicy jaką osiąga wykonawca stosując niewłaściwe drewno.Do obliczeń przyjąłem domek wielkości ok. 120,00 m2 powierzchni użytkowej.

Cena tarcicy spełniającej wymagania technologii

Jednym z producentów tarcicy konstrukcyjnej dla budownictwa szkieletowego jest tartak DAK-POL z Czarnej Białostockiej , produkująca tarcicę o wilgotności 18%, czterostronnie struganą, z załamanymi krawędziami. Według cennika metr sześcienny tarcicy o najmniejszych przekrojach wynosi 1100,00 zł/m3. Cena ta dotyczy elementów o przekroju od 38 x 89 mm, długości 2,44 m do 38 x 140 mm, długości 6,10 m. Są to elementy w większości przeznaczone na słupki ścian wewnętrznych (38 x 89 mm) i słupki ścian zewnętrznych (38 x 140 mm).

Cena elementów o zwiększonych przekrojach, mających zastosowanie na belki stropowe i konstrukcje dachu, (38 x 185 mm i 38 x 235 mm) odpowiednio wynosi ok. 1.200 zł/m3. Cena jest jednakowa w zakresie długości od 2,44 do 6,10 m.

Analiza porównawcza cen

Analizując ceny tarcicy konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia (tarcica niesuszona komorowo i niestrugana czterostronne, bez załamanych krawędzi) z tarcicą spełniającą wymagania technologii budownictwa szkieletowego (tarcica suszona komorowa do ok. 19% wilgotności, czterostronnie strugana, z złamanymi krawędziami) należy dojść do wniosku, iż tarcica uszlachetniona jest od 50 do 75% droższa w stosunku do tarcicy ogólnego przeznaczenia.

Powyższe zgodne jest z ceną usługi za suszenie tarcicy oraz z ceną za czterostronne struganie. Koszt poszczególnych usług wynosi średnio wynosi średnio 120,00–140,00 złotych za metr sześcienny tarcicy.

Zużycie drewna konstrukcyjnego Polskie Normy nie określają normatywnego zużycia tarcicy na konstrukcję budynku realizowanego w technologii lekkiego szkieletu. Zatem poniższe, przykładowe, zużycie wyliczono w oparciu o normatywne zużycia prezentowane w wiarygodnych materiałach amerykańskich oraz na doświadczeniu autora niniejszego opracowania.

Według norm amerykańskich, zużycie tarcicy stosowanej na konstrukcję domów o lekkim szkielecie drewnianym, na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, wynosi ok. 0,16 m3. Zatem na budynek o powierzchni ok. 120,00 m2 zużycie wyniesie ok. 19,2 m2.

Kosztów konstrukcji z drewna nie spełniającego wymagań technologii

Cena tarcicy konstrukcyjnej nie podlegającej procesowi suszenia i czterostronnemu struganiu wynosi 770,00 zł/m3 (października 2014). Zatem koszt elementów konstrukcyjnych z tarcicy surowej na budynek mieszkalny o powierzchni ok. 120,00 m2 wynosi (19,2 m3 x 770,0o zł.) 14.784,00 złote.

Kosztów konstrukcji z drewna spełniającego wymagania technologii

Cenę tarcicy konstrukcyjnej spełniającej wymagania technologii, a więc tarcicy suszonej komoro i czterostronnie struganej wynosi ok. 1.150,00 zł/m3. Przy zużyciu 19,2 m3 tarcicy koszt elementów konstrukcyjnych na budynek mieszkalny o powierzchni ok. 120,00 m2 wynosi (19,2 m3 x 1.150 zł.) 22.08,00 złotych

Porównanie kosztów konstrukcji budynku w zależności od jakości drewna

Zatem różnica cen elementów konstrukcyjnych, przeznaczonych na budynek o pow. użytkowej ok. 120,00 m2 wykonanych z drewna nie spełniającego wymagań technologii w stosunku do ceny elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna spełniającego wymagania technologii wynosi 7.296,00 złotych.

Jak z powyższej analizy wynika wykonawca, który stosuje drewno „prosto spod piły” oszczędza ok. 35% wartości drewna konstrukcyjnego, co daje kwotę ok. 60 zł. na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.