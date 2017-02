Ściana nierozprzestrzeniająca ognia

OPINIA

Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Pożarowego

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kontekście możliwości posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej.

Dotyczy:

Projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Założenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanej inwestycji:

Na działce projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym wykonany w technologii szkieletu drewnianego.

Zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi [1] projektowany budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i grupy budynków niskich (N). Budynek przeznaczony dla 5 osób.

Na podstawie § 213 [1] projektowanego budynku nie obowiązują wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku.

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe projektowany budynek należy sytuować zgodnie z §12, §271.1 oraz §272. 2 [1] określającym minimalne odległości budynku jednorodzinnego:

• od sąsiednich działek niezabudowanych na:

a) ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,

b) ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m

• od innych obiektów ZL (w tym domów jednorodzinnych na sąsiednich działkach) – 8 m.

Zasadniczym wymaganiem dla zastosowania tej możliwości usytuowania budynku jest zapewnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Analiza elementów budynku w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z § 208.2 oraz § 208a [1] do ustalenia stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku należy przywołać obowiązujące w tym zakresie Polskie Normy będące obecnie odpowiednikami Norm Europejskich EN [2], [4] a także Polską Normę [3] nie mającą odpowiednika wśród normalizacji UE. Dodatkowym wymaganiem jest spełnienie przez te elementy warunków określonych w załączniku nr 3 [1] określającym, że nierozprzestrzeniające ognia elementy budynku to takie, które:

– są wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe warunki dotyczą wyłącznie działania ognia od wewnątrz.

Z uwagi na różne sposoby badania ścian na rozprzestrzenianie ognia przy pożarze działającym na ścianę zewnętrzną od zewnątrz i od wewnątrz należy spełnić zarówno warunki określone w w/w załączniku do rozporządzenia jak i w normie [3].

Ściany zewnętrzne:

Poszczególne warstwy ściany (od wewnątrz) stanowią:

Wyrób składowy ściany – klasyfikacja wg PN-EN 13501-1

płyta gipsowo-kartonowa – A2-s1,d0

folia paroizolacyjna – B-s2,d0

wełna mineralna – 140-150 mm – A1

konstrukcja drewniana z krawędziaków 45 x 145 mm zabezpieczona fabrycznie – B-s2,d0

płyta OSB/3 Stop Fire – B-s2,d0

Wyrób składowy elewacji ściany – klasyfikacja wg PN-90/B-02867

wełna mineralna – wyrób niepalny, NRO

tynk silikonowy – wyrób niepalny, NRO

Analizując parametry pożarowe wyrobów składowych można potwierdzić, że projektowana ściana warstwowa wykonana z materiałów i wyrobów budowlanych zawartych w tabelach będzie posiadała cechy nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) wg klasyfikacji użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1]. Wszystkie użyte do jej budowy elementy będą posiadać wymaganą klasę reakcji na ogień ujętą w załączniku nr 3 [1].

Elewacja ściany wykonana z materiałów przytoczonych w tabeli zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB (RT ITB-1054/2010) jest materiałem niepalnym, nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) przy działaniu ognia od zewnątrz.

Dach

Dach oparty na wiązarach drewnianych, poddasze użytkowe oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodą systemową z płyt GK EI30 oraz wełny mineralnej. Przekrycie blachą dachówkową.

Rozprzestrzenianie ognia przez dachy klasyfikowane jest wg normy [4]. Zgodnie z zapisami normy (tablica 5) dachy z przekryciami z profilowanych arkuszy metali o gr. min. 0,4mm klasyfikowane są jako Broof, co na podstawie załącznika nr 3 [1] odpowiada klasyfikacji NRO użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1].

Podsumowanie.

Projektowane ściany warstwowe oraz dach wykonane zgodnie z założeniami projektowymi, aprobatami i rekomendacjami technicznymi ITB będą spełniały warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umożliwia usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271.1 oraz § 272.2 [1].

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422)

2. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych i elementów budynków. Część pierwsza: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

3. PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

4. PN-ENV 1187 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.

5. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno – budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 401/2004. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2004.

6. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień i poziomy wymagań stawianym wyrobom budowlanym. Zeszyt 12. Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2002.