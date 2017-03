Warstwy ściany zewnętrznej

Wiele firm wykonawczych wciąż jeszcze nie w pełni stosuje się do podstawowych wymagań budownictwa szkieletowego. Często w celu minimalizacji kosztów, świadomie lub nie, zmienia wymagania dotyczące materiałów budowlanych oraz sposoby ich stosowania. Zdarza się na przykład, że zamiast wiatroizolacją okrywa się budynek papą izolacyjną lub folią paroizolacyjną (opóźniacza par).

W prawidłowo zaprojektowanej ścianie szkieletowej wyróżnić należy przedstawione poniżej warstwy, z których każda spełnia swoją charakterystyczną rolę. Pominięcie którejkolwiek z nich, lub zastąpienie jakimś niesprawdzonym „patentem”, może zachwiać całym układem i raczej zaszkodzić niż pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu przegrody.

A oto przykład prawidłowo zaprojektowanej ściany zewnętrznej:

Elewacja

Technologia szkieletu drewnianego nie stawia ograniczeń w zakresie elementów wykończenia elewacji ścian budynku – możliwości są prawie nieograniczone: tynk na wełnie mineralnej lub styropianie, drewniana okładzina elewacyjna lub licówka z cegły klinkierowej. Pamiętać jednak trzeba, że każdy z tych materiałów ma inne właściwości cieplne i wilgotnościowe. Należy więc układać je w sposób nie powodujący zniszczeń budynku tj. wykraplania pary wodnej wewnątrz przegrody.

Wiatroizolacja

Folię wiatroizolacyjną zakłada się na zewnętrznej stronie przegrody. Dzięki temu, folia wiatroizolacyjna chroni budynek nie tylko przed niekontrolowanym napływem powietrza do wnętrza ściany i budynku, ale również, przed działaniem wilgoci z zewnątrz na konstrukcje i izolację cieplną budynku.

Generalnie wiatroizolację założoną na budynku cechować powinny następujące czynniki:

nieprzepuszczalność powietrza i wilgoci,

ciągłość bariery na całej powierzchni ścian zewnętrznych,

trwałość i niezawodność podczas całego okresu eksploatacji budynku,

zapewnić swobodny przepływ pary wodnej z wnętrza przegrody.

Poszycie zewnętrzne ścian

Na poszycie zewnętrzne ścian stosuje się wilgociouodpornione płyty drewnopochodne (np. MFP lub OSB/3) lub płyty gipsowo-wiórowe (np. Fermacell). Płyty wiórowe wodoodporne charakteryzują się dobrą wytrzymałością mechaniczną, dużą trwałością i małym spęcznieniem w przypadku działania wilgoci.

Podczas montażu płyt drewnopochodnych należy pamiętać iż pod wpływem wilgoci płyty ulegają rozszerzaniu. Z tego powodu pomiędzy płytami należy zachować szczelinę szer. ok. 3 mm. Szczelina ta zapewni także przepływ wilgoci ze ścian na zewnątrz budynku.

Typowy układ warstw w ścianie zewnętrznej

Drewniana konstrukcja ścian

Konstrukcję ścian zewnętrznych tworzą słupki o przekroju min. 38 x 140 mm, łączące podwalinę z dolnym oczepem ściany. Słupki rozmieszcza się przeważnie co 40 lub 60 cm (mierząc po osiach słupków), zależnie od przyjętych obciążeń. Często, ze względów konstrukcyjnych, szerokość słupków 140 mm jest zbyt duża. Obciążenia powstające w konstrukcji domów jednorodzinnych z powodzeniem mogą być przenoszone przez elementy o mniejszym przekroju (np. 38 x 89 mm), jednakże ze względu na grubość warstwy izolacyjnej stosuje się zwiększony

Izolacja cieplna ścian

Jako izolację cieplną ścian powszechnie stosuje się wełnę mineralną – szklaną lub skalną – układaną między słupkami konstrukcji budynku. Nowością są płyty oparte na włóknach celulozy lub odpowiednio spreparowana sypka celuloza. Grubość warstwy izolacji równa jest szerokości stosowanych słupków ścian zewnętrznych.

Dodatkową warstwę izolacji, można dołożyć tak po zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie ściany.

Opóźniacz przepływy pary, tzw. paroizolacja

Stosowanie nazwy „paroizolacja” doprowadza do nieporozumień. Zadaniem opóźniacza pary nie jest zatrzymanie pary w pomieszczeniu, a jedynie dozowanie jej przepływu przez ścianę na zewnątrz budynku. Zbyt duża ilość wilgoci przedostająca się przez ścianę mogłaby skończyć się jej kondensacją na zimnych częściach przegrody. Powstała ze skroplonej pary woda może skutecznie zmniejszyć właściwości izolacyjne np. wełny szklanej, oraz doprowadzić do destrukcji drewniane elementy konstrukcji budynku. Stąd dla folii wymagana jest minimalna paroprzepuszczalność.

Jako opóźniacz pary powszechnie stosuje się folię polietylenową grubości do 0,15 mm. Ważne jest by paroizolacja miła dostateczną wytrzymałość mechaniczną (by nie niszczyła się w trakcie montażu), dużą trwałość, oraz możliwie małą przenikalność pary wodnej.

Opóźniacz pary montuje się do słupków szkieletu, po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany, już po założeniu izolacji cieplnej, lecz przed montażem płyt gipsowo-kartonowych. Folia opóźniacza pary powinna być ciągła na całym obwodzie ścian zewnętrznych.

Płyta gipsowo-kartonowa

Stanowi najczęściej stosowaną okładzinę ścian wewnątrz budynku. Przy osiowym rozstawie słupków konstrukcji ścian wynoszącym maksymalnie 60 – 62,,5 cm, można stosować płyty grubości 12,5 mm. Powyżej 60 cm – płyta winna posiadać grubość min. 15 mm. Płyty kartonowo-gipsowe oprócz bardzo estetycznego wyglądu, posiadają również inne zalety. Zwiększają sztywność konstrukcji budynku, regulują mikroklimat pomieszczeń a także stanowią element zwiększający odporność ogniową przegród budynku szkieletowego.

Wojciech Nitka