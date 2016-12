Poszycie stropu, ścian i dachu spełnia rolę:

– usztywnia nośne elementy konstrukcji budynku,

– na stropach stanowi podkład pod podłogi i posadzki,

– na ścianach stanowi podkład do zamocowania okładziny elewacyjnej,

– na dachu stanowi podkład pod niektóre rodzaje pokrycia,

– zabezpiecza konstrukcję przed działaniem temperatury i wilgoci.

Ze względu na oddziaływanie wilgoci na poszycie stropów, ścian zewnętrznych i połaci dachów należy stosować płyty wiórowe typu P5 posiadające właściwości wilgociouodpornione, występujące na rynku pod symbolami handlowymi takimi jak MFP czy V-100 lub płytę OSB/3. Na poszycie może być stosowna także sklejka wodoodporna, a na poszycie ścian – płyty gipsowo-włóknowe.

Na poszycia nie należy stosować surowych desek. W przypadku stosowania desek powinny być one odporne lub uodpornione na korozję biologiczną (zgodnie z PN-EN 350-1 [38] w powiązaniu z PN-EN 335-1 [35], PN-EN 335-3, [36] oraz PN-EN 460 [45]) i ułożone stroną dordzeniową ku dołowi oraz przybite do danego elementu konstrukcji przynajmniej dwoma gwoździami o długości co najmniej 2,5-krotnej grubości deski.

Grubość desek stosowanych na poszycia powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi (w zależności od rozstawu elementów konstrukcji) według PN-EN 1995 Eurokod 5 [54].

Płyty drewnopochodne stosowane na poszycia powinny spełniać wymagania PN-EN 12871 [60].

Płyty poszycia należy układać dłuższą krawędzią prostopadle do elementów konstrukcji budynku – belek stropowych, słupków ścian czy krokwi.

Poszycie stropu

Grubość płyty poszycia powinna być dobrana w zależności od projektowanych obciążeń i osiowego rozstawu belek stropowych.

Przy osiowym rozstawie belek stropowych 400 mm należy stosować płytę poszycia o grubości nie mniejszej niż 18 mm; przy rozstawie – 600 mm – nie mniejszej niż 22 mm.

Płyty należy układać prostopadle do osi belek stropowych, z przesunięciem o pół długości płyty w kolejnych rzędach.

Zasady montażu płyt poszycia stropu

Dla zwiększenia izolacyjności akustycznej stropu, płytę poszycia należy odizolować od belek stropowych. Jako izolację należy stosować taśmy akustyczne, uszczelki gumowe lub filcowe. Odizolowanie płyt poszycia od bezpośredniego kontaktu z belkami stropowymi zabezpiecza strop przed ewentualnym skrzypieniem podłogi.

Wymagane charakterystyki łączników do zamocowania płyt poszycia, w zależności od grubości zastosowanych płyt podano w tablicy poniżej.

Charakterystyka łączników do mocowanie płyt poszycia stropu.

Płyta Gwoździe zwykłe lub skrętne długość [mm] Goździe karbowane długość [mm] Zszywki długość [mm] Grub. 18 mm min. 51 mm min. 45 mm min.51 mm Grub. 22 mm min. 57 mm min. 51 mm nie wskazane

Gwoździe należy wbijać w odległości max. 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i max. 300 mm w środku płyty.

W miejscach łączenia płyt należy zachować szczelinę szerokości ok. 3 mm. Powyższe nie dotyczy płyt łączonych na pióro-wpust.

Poszycie stropu powinno być ułożone poziomo. Odchylenie poszycia od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm/m. Pomiaru poziomu poszycia należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty.

W przypadku układania na poszycie warstwy wykończeniowej w postaci płytek ceramicznych, należy stosować dwie warstwy płyt poszycia, przełożone izolacją przeciwwilgociową. Przy osiowym rozstawie belek stropowych 40 cm, dolna płyta poszycia powinna mieć grubość 22 mm, górna – 18 mm. Płyty poszycia należy układać mijankowo, tak by żadne połączenia płyt, z dolnej i górnej warstwy, nie pokrywały się. Dla lepszej przyczepności kleju, górną warstwę płyty należy ponacinać ostrym narzędziem. Do klejenia płytek należy stosować kleje trwale elastyczne, a spoiny między płytkami wypełnić równie trwale elastycznym materiałem.

Płytki ceramiczne należy kłaść zgodnie z wymogami producenta kleju ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie stosowania kleju na materiały drewnopochodne.

Zasady montażu płyt poszycia pod podłogę z glazury

Poszycie ścian

Do konstrukcji ściany, po stronie zewnętrznej, należy mocować poszycie zewnętrzne i okładziny elewacyjne, a po stronie zewnętrznej okładzinę wewnętrzną. Jako poszycie zewnętrzne głównie stosuje się płyty drewnopochodne lub płyty gipsowo-włóknowe, a na poszycie wewnętrzne – płyty gipsowo-kartonowe lub płyty gipsowo-włóknowe, a także okładziny drewniane.

Grubość drewnopochodnej płyty poszycia powinna wynosić 12 mm, za wyjątkiem sklejki wodoodpornej której grubość powinna wynosić 10 mm. W przypadku stosowania płyty gipsowo-włóknowej jej grubość powinna wynosić 12,5 mm.

Między płytami drewnopochodnymi należy zachować szczelinę szerokości ok. 3 mm.

Gwoździe stosowane do montażu płyt poszycia zewnętrznego powinny być odporne na korozję. Przy montażu płyt drewnopochodnych, gwoździe należy wbijać w odległości maksimum 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i maksimum 300 mm w środku płyty. Dla płyt gipsowo-włóknowych analogiczny rozstaw gwoździ powinien wynosić 75 i 150 mm.

Poszycie ścian należy montować pionowo. Dopuszczalne odchylenie powierzchni ściany od pionu nie powinno być większe niż 10 mm na wysokości ściany. Pomiaru pionu poszycia należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty.

Zasady montażu płyt poszycie ścian zewnętrznych

Do poszycia ścian zewnętrznych wykonywanych z płyt drewnopochodnych nie należy kleić materiałów stosowanych do zewnętrznego docieplania budynków – styropianu czy płyt z wełny mineralnej.

Materiały stosowane w systemie zewnętrznego docieplenia (styropian ryflowany lub płyty z wełny) należy mocować za pomocą kołków do poszycia pokrytego folią wiatroizolacyjną.

W przypadku klejenia styropianu lub innych materiałów izolacyjnych bezpośrednio do płyt poszycia, w miejscach łączenia się tynku z innymi elementami (materiałami), należy stosować uszczelnienia zabezpieczające przed migracją wody opadowej pod warstwę materiału docieplającego. Powyższe w głównej mierze dotyczy miejsc styku tynku ze stolarką okienną i drzwiową.

Poszycie dachu

Płyty poszycia dachu powinny być kładzione wykończoną warstwą do góry, dłuższą krawędzią prostopadle do krokwi. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesunięciem o pół płyty względem płyt niższego rzędu.

Zasady montażu płyt poszycie połaci dachu

Grubość płyt poszycia jest uzależniona od rozstawu krokwi i przyjętego rodzaju pokrycia. Przy stosowaniu lekkiego pokrycia jak papa i dachówka bitumiczna, minimalna grubość poszycia powinna wynosić 12 mm przy osiowym rozstawie krokwi maksimum 400 mm i 15 mm przy osiowym rozstawie maksimum 600 mm.

Do montażu płyt poszycia należy stosować gwoździe odporne na działanie korozji. Gwoździe należy wbijać w odległości maksimum 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i maksimum 300 mm w środku płyty.

Płyty poszycia należy montować z zachowaniem między nimi 3 mm szczeliny. Powyższe nie dotyczy płyt łączonych na pióro-wpust.

Jeżeli płyty poszycia wymagają podparcia w miejscu połączenia, do podparcia płyt należy stosować elementy drewniane o przekroju nie mniejszym niż 38 x 38 mm mocowane do sąsiadujących krokwi lub stosować H-klipsy.

Wymagane charakterystyki łączników do mocowania płyt poszycia w zależności od rodzaju zastosowanego materiału przedstawia tablica poniżej.

Charakterystyki łączników do mocowania płyt poszycia dachu